В Гостаможслужбе уволят более 5 тыс. сотрудников - Калетник

Сокращение штата Государственной таможенной службы Украины предусматривает увольнение более 5 тыс. сотрудников из 18 тыс. числящихся на сегодня.

Об этом сегодня во время интернет-конференции портале ЛІГА.net сообщил глава Гостаможслужбы Игорь КАЛЕТНИК.

«Соответствующим Указом Президента Украины предусмотрено сокращение численности государственных служащих на 30%. Потому из 18 тысяч сотрудников таможенной службы сокращено будет более 5 тысяч человек», - сказал он.

По его словам, планируется, что все без исключения 18 тыс. таможенников будут предупреждены о сокращении, после чего будут проведены тестирования и экзамены. Также планируется проведение собеседований. По результатам комплексного отбора все должностные лица будут приняты на службу приказом председателя таможенной службы, в том числе и инспекторы.

«Желающие средства массовой информации, общественность, кто хочет за этим процессом наблюдать, могут принять в этом участие», - отметил И.КАЛЕТНИК.