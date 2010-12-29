Первым заместителем главы НБУ назначен Колобов
17:51, 29 декабря 2010Финансы
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Первым заместителем председателя правления Национального банка Украины назначен Юрий КОЛОБОВ.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
До назначения Ю.КОЛОБОВ был первым заместителем председателя правления ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины».
Как сообщал УНИАН, с 23 декабря т.г. председателем правления Национального банка Украины является Сергей АРБУЗОВ.
До назначения в НБУ в сентябре с. г. С.АРБУЗОВ был главой Наблюдательного совета ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины».
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