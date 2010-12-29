Первым заместителем главы НБУ назначен Колобов

Первым заместителем председателя правления Национального банка Украины назначен Юрий КОЛОБОВ.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

До назначения Ю.КОЛОБОВ был первым заместителем председателя правления ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

Как сообщал УНИАН, с 23 декабря т.г. председателем правления Национального банка Украины является Сергей АРБУЗОВ.

До назначения в НБУ в сентябре с. г. С.АРБУЗОВ был главой Наблюдательного совета ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины».