Киеву на подготовку к Евро-2012 дополнительно выделят 2,3 млрд. грн.

Киеву на подготовку к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года из государственного бюджета в следующем году дополнительно будет выделено 2,3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции председатель столичной городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

Он отметил, что вопрос подготовки к Евро-2012 находится под “пристальным вниманием” власти, и в том числе премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

“Вчера у нас состоялось последнее заседание на этот счет, и мы обсуждали с Николаем Яновичем как раз приоритетные моменты реализации программы. И, кстати, получили его поддержку в дополнительном финансировании этой программы на следующий год на сумму 2 млрд. 300 млн. грн.”, - отметил А.ПОПОВ.

Он также заметил, что доволен работой своего заместителя Анатолия ГОЛУБЧЕНКО, который занимается вопросами подготовки столицы к Евро-2012.

“Я откровенно вам говорю, что не вижу другого человека, который мог бы на сегодняшний день реализовать эту программу (подготовки к Евро-2012 – УНИАН). Поэтому я делаю ставку на его участие в реализации этого проекта и его работу в КГГА”, - сказал А.ПОПОВ, отвечая на вопрос, будет ли уволен А.ГОЛУБЧЕНКО, который сегодня остался единственным заместителем председателя КГГА из тех, кто работал в команде мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.