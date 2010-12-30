Торги на межбанке сегодня открылись снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9620/7,9705 грн./долл., цены на российскую валюту упали – 0,2610/0,2614 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5425/10,5555 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3242/1,3244 долл./евро (среда, 29 декабря, - 1,3119/1,3121 долл./евро).

В среду, 29 декабря, Национальный банк Украины на рынок не выходил.