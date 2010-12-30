Объем продажи валюты на межбанке 29 декабря составил 542,5 млн. долларов

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 29 декабря т.г. составил 542,5 млн. долл. (в эквиваленте), что на 113,3 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 394,1 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в среду на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9660/7,9745 грн./долл., к 12:00 цены снизились – 7,9630/7,9675 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9570/7,9625 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2620/0,2624 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2621/0,2623 грн./рубль. К закрытию цены упали – 0,2611/0,2613 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,43 рублей за доллар (+0,20).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3085/1,3145 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4530/10,4665 грн./евро, к 12:00 цены повысились до 10,4580/10,4700 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 10,4400/10,4530 грн./евро.