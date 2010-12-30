Закон о госбюджете опубликован в “Голосі України”

Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2011 год” официально опубликован в печати.

Текст закона, который вступает в силу 1 января 2011 года, опубликован в газете “Голос України” (№249 от 30 декабря 2010 года).

Закон предусматривает, что доходы государственного бюджета Украины на 2011 год будут составлять 281,464 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда госбюджета - 238,581 млрд. грн., и доходы специального фонда - 42,883 млрд.грн.

Расходы государственного бюджета Украины на 2011 год будут составлять 321,920 млр.грн., в том числе расходы общего фонда - 279,087 млрд. грн. и расходы специального фонда – 42, 833 млрд. грн.

Законом предусмотрено утвердить возврат кредитов в государственный бюджет в сумме 9,185 млрд. грн.., в том числе возврат кредитов в общий фонд госбюджета - в сумме 4,497 млрд. грн. и возврат кредитов в специальный фонд госбюджета - в сумме 4,687 млрд. грн.

Предусмотрено установить предельный объем дефицита государственного бюджета в сумме 38, 843 млр.грн.

Предусмотрено также установить на 31 декабря 2011 года предельный объем государственного долга в сумме 375, 643 млрд. грн.

Законом установлено, что в 2011 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц будет составлять с 1 января - 894 гривни, с 1 апреля - 911 гривни, с 1 октября - 934 гривни, с 1 декабря - 953 гривни и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения: детей в возрасте до 6 лет: с 1 января - 816 гривен, с 1 апреля - 832 гривни, с 1 октября - 853 гривни, с 1 декабря - 870 гривен; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 977 гривен, с 1 апреля - 997 гривен, с 1 октября - 1022 гривни, с 1 декабря - 1042 гривни; трудоспособных лиц: с 1 января - 941 гривня, с 1 апреля - 960 гривен, с 1 октября - 985 гривен, с 1 декабря - 1004 гривни; лиц, утративших трудоспособность: с 1 января - 750 гривен, с 1 апреля - 764 гривни, с 1 октября - 784 гривни, с 1 декабря - 800 гривен.

Установлена на 2011 год минимальная заработная плата в месячном размере: с 1 января - 941 гривня, с 1 апреля - 960 гривен, с 1 октября - 985 гривен, с 1 декабря - 1004 гривни; в почасовом размере: с 1 января - 5,66 гривни, с 1 апреля - 5,77 гривни, с 1 октября - 5,92 гривни, с 1 декабря - 6,04 гривни.