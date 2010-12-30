С 1 января вступают в силу 13 законов в финансово-экономической сфере

С 1 января 2011 года в Украине вступают в силу 13 законов в финансово-экономической сфере.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста со ссылкой на Единый государственный реестр нормативно-правовых актов, держателем которого является Министерство юстиции.

Так, по данным Минюста, в первый день нового года вступает в силу Закон Украины «О внесении изменения в статью 209 Земельного кодекса Украины». Указанным Законом часть вторую статьи 209 Земельного кодекса Украины изложить в новой редакции относительно использования средств, которые поступают в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. Кроме того, с 1 января 2011 года текст статьи 209 Земельного кодекса Украины будет изложен в новой редакции по закону Украины от 8 июля 2010 года № 2457-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Бюджетного кодекса Украины».

Вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Указанным Законом внесены изменения в ряд законодательных актов по вопросам налогообложения с целью увеличения поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней. В частности, подпунктами 1 и 2 пункта 11 раздела I данного Закона предусмотрено внести изменения и дополнения в раздел ІІ «Заключительные положения» и дополнение № 1 Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно:

- внедрения корректирующего коэффициента к ставкам рентной платы за нефть и газовый конденсат;

- ежегодной индексации нормативов платежей за пользование недрами для добычи полезных ископаемых;

- установление базовых нормативов для пользования недрами добычи глинистых пород на уровне 5% от стоимости добытых полезных ископаемых, товарной продукции.

Кроме того, с 1 января 2011 года, согласно Налоговому кодексу Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI, утрачивают действие пункты 4, 5, 7, 81 и 82, раздела ІІ «Заключительные положения», дополнения №1 и № 2 указанного Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Бюджетного кодекса Украины». В связи с принятием Бюджетного кодекса Украины указанным Законом внесены изменения в законодательные акты с целью усиления ответственности за нарушение бюджетного законодательства, в частности статья 16412 «Нарушения бюджетного законодательства» Кодекса Украины об административных правонарушениях изложена в новой редакции, согласно которой бюджетные правонарушения будут распределяться по видам, за каждый из которых определена отдельная ответственность.

Вступает в силу Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Указанный Закон определяет правовые и организационные принципы обеспечения сбора и учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, условия и порядок его начисления и уплаты и полномочия органа, который осуществляет его сбор и ведение учета.

Вступает в силу пункт 2 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития и подготовки гостиничной инфраструктуры к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу». Указанным Законом внесены изменения в ряд законов, в частности, в Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий» относительно временного, сроком на 10 лет, освобождения с 1 января 2011 года от налогообложения прибыли предприятий, полученной ими от предоставления гостиничных услуг в гостиницах категорий «пять звезд», «четыре звезды» и «три звезды» в случае, если такие гостиницы (в том числе новопостроенные или реконструированные или в которых проведен капитальный ремонт или реставрация существующих зданий и сооружений) были введены в эксплуатацию до 1 сентября 2012 года».

Вместе с тем, Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий» утратит действие с 1 апреля 2011 года, кроме пункта 1.20 статьи 1, который действует до 1 января 2013 года, согласно Налоговому кодексу Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI.

Вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения векселей». Указанным Законом внесены изменения в ряд законов и кодексов Украины, в частности, Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 163 №І «Нарушение условий выдачи векселей», которой установлена ответственность за соответствующее правонарушение.

Вступает в силу пункт 3 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения их в соответствие с Конституцией Украины». Указанным Законом внесены изменения и дополнения к ряду законов и кодексов Украины, в частности в Бюджетный кодекс Украины от 8 июля 2010 года, относительно контроля за использованием средств из Государственного бюджета Украины.

Вступают в силу пункты 17 и 18 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности». Законом внесены изменения в ряд законов и кодексов, в частности, в законы «О химических источниках тока», «О физической культуре и спорте», согласно которым сокращается перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.

Вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые акты Украины в связи с принятием Налогового кодекса Украины». Указанным Законом внесены изменения и дополнения к ряду кодексов и законов Украины по вопросам, возникающим в сфере взимания налогов и сборов.

Закон вступает в силу со дня вступления в силу Налогового кодекса Украины – 1 января 2011 года, кроме абзацев второго - четвертого подпункта 4 и абзацев тринадцатого-пятнадцатого подпункта 9 пункта 25 раздела I данного Закона, которые вступают в силу с 1 января 2012 года.

Вступает в силу Закон Украины «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги». Указанным Законом определено, что начисление и взыскание пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги будет осуществляться на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года. Законом предусмотрено, что действие Закона Украины «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги» прекращается с 1 января 2011 года.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2011 года в Украине вступают в силу 28 законов, 18 постановлений и 1 распоряжение Кабинета министров, а также 1 постановление Верховной Рады Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста со ссылкой на Единый государственный реестр нормативно-правовых актов, держателем которого является Министерство юстиции.

Так, по словам министра юстиции, в первый день нового года вступают в силу полностью или частично 6 базовых законов и 22 закона, которыми вносятся изменения в действующее законодательство. В частности, 13 законов в финансово-экономической сфере, 4 – в социальной сфере, 3 – в правовой сфере, 3 – в сфере государственного управления, 1 закон в сфере технической безопасности и безопасности труда, 1 – в сфере физической культуры и спорта, 1 – в научно-технической сфере, 1 – в сфере здравоохранения, 1 – в сфере культуры.

Среди базовых законов 1 января вступает в силу Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

Кроме того, вступают в силу основные положения Налогового кодекса Украины.

Вступает в силу Бюджетный кодекс Украины, а также вступают в силу отдельные положения Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».