Межбанк: закрытие торгов - 7,9630/7,9705 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9620/7,9705 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 7,9660/7,9745 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились – 7,9630/7,9705 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2614 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2611/0,2613 грн./рубль. К закрытию цены упали – 0,2605/0,2607 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,5290 рублей за доллар (+0,0990).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень узком диапазоне 1,3220/1,3260 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5425/10,5555 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5505/10,5675 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5490/10,5645 грн./евро.