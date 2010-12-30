До 1 марта решится вопрос повышения окладов бюджетников

Кабинет министров Украины обязал Министерство социальной политики и Министерство финансов до 1 марта 2011 года предоставить предложения относительно повышения с 1 апреля 2011 года должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда единой тарифной сетки, а также относительно повышения должностных окладов работников бюджетных учреждений, заведений и организаций.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 29 декабря 2010 года №1212, размещенном на официальном сайте Кабмина.

Данным постановлением также вносятся следующие изменения в правительственное постановление от 30 августа 2002 года №1298: «В 2011 году должностные оклады (тарифные ставки) рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда с 1 января – 613 грн. Для работников, у которых должностные оклады меньшие, чем размер минимальной заработной платы, должностные оклады (тарифные ставки) в штатном рассписании устанавливаются на уровне минимальной заработной платы».