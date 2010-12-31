Поступления в бюджет от налога на прибыль вырастут на 11% - до 44,344 млрд. грн.

Сумма поступлений в бюджет от налога на прибыль в 2011 году, по сравнению с планом 2010 года, увеличивается на 11% - до 44,344 млрд. грн.

Об этом говорится в подписанном Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Законе «О государственном бюджете Украины на 2011 год», обнародованном на сайте Верховной Рады.

Общая сумма налоговых поступлений увеличивается на 23% - до 234,289 млрд. грн.

В том числе в бюджете запланированы поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) на уровне 108,330 млрд. грн., что на 1% больше, чем план 2010 года. При этом сумма НДС с произведенных в Украине товаров увеличивается на 22% - до 65,396 млрд. грн., с ввезенных в Украину товаров – сокращается на 3%, до 78,411 млрд. грн.

В бюджете-2011 увеличивается запланированная сумма возмещения НДС на 37% - до 37,507 млрд. грн.

Кроме того, от упразднения дотационного НДС за молоко, мясо и другую животноводческую продукцию в бюджет планируется получить 2,03 млрд. грн.

Сумму бюджетных поступлений от акциза с произведенных в Украине товаров в следующем году планируется увеличить на 38% - до 34,869 млрд. грн., с ввезенных товаров – на 42%, до 6,218 млрд. грн.

Сумма сбора и платы за использование природных ресурсов согласно бюджету-2011 сокращается на 52% - до 1,888 млрд. грн., в том числе плата за использование недр – на 21%, до 1,289 млрд. грн.

При этом на следующий год планы по бюджетным поступлениям от рентной платы и сборов на топливно-энергетические ресурсы повышаются почти в 2 раза – до 18,598 млрд. грн.

Неналоговые поступления в 2011 году планируется сократить на 22% - до 42,965 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2010 года был официально обнародован Закон «О Государственном бюджете Украины на 2011 год». В нем доходы государственного бюджета Украины на 2011 год запланированы на уровне 281,464 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда госбюджета - 238,581 млрд. грн., доходы специального фонда - 42,883 млрд. грн.

Расходы госбюджета - 321,920 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда - 279,087 млрд. грн., расходы специального фонда – 42,833 млрд. грн.

Предусмотрено установить предельный объем дефицита государственного бюджета в сумме 38,843 млрд. грн. и предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года в сумме 375,643 млрд. грн.

Государственного бюджет Украины на 2011 год рассчитан исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,253 трлн. грн., рост ВВП – 4,5%, уровень инфляции – 8,9%, индекс цен производителей промпродукции – 11,3%, фонд оплаты труда – 398 млрд. грн., курс национальной валюты – 7,95 грн./долл., дефицит бюджета – 3,08% ВВП.