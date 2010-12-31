Киевсовет принял бюджет столицы с доходами и расходами свыше 16 млрд. грн.

Киевсовет принял бюджет столицы и программу ее социально-экономического развития на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты на заседании сессии Киевсовета.

За бюджет столицы проголосовали 90 из 108 зарегистрированных в зале депутатов, за программу социально-экономического развития – 89 из 110 депутатов.

Как сообщил во время доклада по этому вопросу заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО, в ходе изучения и доработки проекта бюджета столицы, который был презентован 28 декабря, было учтено более 200 поправок от разных фракций.

В то же время, по его словам, доходная и расходная части не изменились.

«Доходная, расходная части не изменены по сравнению с тем, что было презентовано. 16 млрд. как было, так и есть», - прокомментировал он.

Согласно принятому бюджету доходы Киева в 2011 году составят 16,37 млрд. грн. расходы – 16,37 млрд. грн. Кроме того, на сферу госуправления предусмотрено на следующий год в бюджете столицы 585,8 млн. грн., на сферу образования – 3 млрд. 466,2 млн. грн.; на здравоохранение – 2 млрд. 649,8 млн. грн.; на соцзащиту – 2 млрд. 221,1 млн. грн.; на сферу жилищно-коммунального хозяйства – 1 млрд. 196 млн. грн.; на культуру и искусство – 443,3 млн. грн.; на сферу развития физической культуры и спорта – 97,2 млн. грн.; на СМИ – 33,7 млн. грн. Расходы на сельское и лесное хозяйство – 1,8 млн. грн. Расходы на транспорт, дорожное хозяйство и связь предусмотрены в объеме 376,2 млн. грн.; на строительство – 780,4 млн. грн.; на предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в проекте бюджета столицы предусмотрено 7,6 млн. грн.).

Расходы, не отнесенные к основным группам, в бюджете составляют 1,738 млрд. грн.

Как сообщил Р.КРАМАРЕНКО, субвенции Киеву из госбюджета могут быть увеличены.

«Мы подавали как проект. Эти цифры есть в постановлении Кабмина, но оно не опубликовано, и согласно Бюджетному кодексу, мы не можем включить это в бюджет. На программу подготовки к Евро-2012 предусмотрено 2,3 млрд. грн., на программу социально-экономического развития – 1 млрд. грн.», - сказал Р.КРАМАРЕНКО.

По его словам, это не учтено в бюджете Киева, но на следующей сессии предусматривается внести изменения в бюджет столицы, когда постановление Кабмина будет опубликовано.