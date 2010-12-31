Кабмин утвердил выплаты работодателей, на которые не начисляется единый соцвзнос

Кабинет министров Украины утвердил перечень видов выплат, которые осуществляет работодатель и на которые не начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 22 декабря 2010 года №1170, которое опубликованов газете "Урядовый курьер" от 31 декабря 2010 года №247.

Данный перечень включает социальную помощь и выплаты, установленные коллективным договором, единовременное пособие работникам, выходящим на пенсию, надбавки и доплаты к госпенсиям работающим пенсионерам, выходное пособие в случае прекращения трудового договора, компенсацию морального вреда работникам, которая выплачивается по решению суда, и т.д.