НБУ инициирует отмену пенсионного сбора с безналичных валютных операций

Национальный банк Украины инициирует отмену пенсионного сбора с безналичных операций по покупке-продаже иностранной валюты за гривню.

Как говорится в заявлении регулятора, обнародованном на его официальном сайте, НБУ разработал соответствующий законопроект и намерен подать его в Верховную Раду на очередное пленарное заседание.

В заявлении отмечается, что «постепенное развитие валютного рынка согласовывается с национальными интересами страны и ее текущими возможностями, которые находят соответствующее отображение в законодательных изменениях. В этом отношении показательной является приостановка государственным бюджетом Украины на 2010 год уплаты с 1 июля сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с безналичных операций по покупке-продаже иностранной валюты за гривню».

Данный сбор был введен 12 лет назад для преодоления финансового кризиса 1998-1999 гг. Его отмена в текущем году позволила снять препятствия для последующего развития валютного рынка и расширения его инструментария. Однако ограничение срока действия текущего госбюджета 2010-м годом обусловливает необходимость окончательной отмены сбора.

«Реализация данного мероприятия предусмотрена планом проведения пенсионной реформы. Однако, поскольку она еще не действует, возникает необходимость безотлагательного законодательного урегулирования этого вопроса», - говорится в заявлении.

Справка УНИАН. Сбор с безналичных валютных операций в Украине введен в 1998 году как временная мера. До 2006 года его ставка составляла 1,5%, потом сократилась до 1,3%, в 2007 г. - до 1%, в 2008 г. - до 0,5%, а в 2009 г. - до 0,2%. В Кабмине заявляли о планах отменить данный сбор в 2010 году, на чем также настаивает и Международный валютный фонд.