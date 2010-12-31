Госфинуслуг исключила из госреестра «Альфа-Кредит» и «Кредит-Энерго»

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг исключила информацию из государственного реестра финучреждений и аннулировала свидетельство о регистрации кредитных союзов «Альфа-Кредит» (Херсон) и «Кредит-Энерго» (Херсон) в связи с невыполнением мер воздействия.

Данное решение было принято на заседании комиссии 30 декабря, сообщается на официальном сайте Госфинуслуг.

Также на заседании комиссии было принято решение о выдаче лицензии на осуществление деятельности по привлечению взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета КС «Социум» (Днепропетровск) и КС «Донбасс-Инвест» (Луганская обл.).