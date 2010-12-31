Киевсовет будет просить ВР внести изменения в госбюджет-2011

Киевсовет направит обращение высшему руководству государства и Верховной Рады Украины с просьбой как можно скорее подготовить и внести изменения в государственный бюджет на 2011 год относительно изъятий из бюджета столицы, о чем есть соответствующее поручение главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, 30 декабря на заседании сессии Киевсовета было принято соответствующее решение в связи с тем, что изъятие - это значительный объем средств, за счет которых в столице была бы возможность обеспечить финансирование многих городских программ, в том числе 20-процентных муниципальных надбавок учителям и медикам.

За подготовку и направление соответствующего обращения проголосовали 106 депутатов горсовета.

Во время принятия бюджета города в целом депутаты подняли вопрос о необходимости обеспечить в следующем году выплату муниципальных надбавок.

На это секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявил, что выплата надбавок медикам и учителям, работникам социальной сферы является приоритетной как для депутатов, так и для руководства КГГА. “Но исходя из того, что этот бюджет реальный, что пока не предусмотрена возможность финансирования этих программ, обсуждать этот вопрос является популистской риторикой”, - заметил он.

В то же время, по его словам, как только соответствующие изменения в госбюджет будут внесены, Киев сможет вернуться к этому важному вопросу и возобновить надбавки.

“Мое предложение – обсуждение этого вопроса оставить на следующий период, когда мы отправим обращение и увидим, что оно услышано, увидим, что состоится коррекция бюджета на 2011 год Верховной Радой, будут уменьшены изъятия, и тогда первым делом будет увеличено финансирование непосредственно надбавок во всех социальных сферах, особенно бюджетных”, - сказал секретарь Киевсовета.

Комментируя журналистам ситуацию, член фракции “Республика Киев” Денис МОСКАЛЬ отметил: “Нам непонятно, почему, принимая госбюджет, так долго депутаты Верховной Рады думали, приняли решение, а теперь задним числом Президент решил, что нужно вернуть назад налог Киеву. Если бы мы знали сейчас, что у нас эти средства есть, то можно было бы предусмотреть практически все... Фактически, это дополнительные большие деньги, которые смогут обеспечить много программ”.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Верховная Рада приняла в целом государственный бюджет на 2011 год. Госбюджетом предусмотрено, что размер изъятий из бюджета Киева должен составить в 2011 году 8,250 млрд. грн., или 50% налога на доходы физических лиц.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», а также поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ разработать и в установленном порядке внести в ВР проект закона о внесении изменений в действующее законодательство, в частности, относительно зачисления в бюджет Киева 100 процентов налога на доходы физических лиц.