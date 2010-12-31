Госказначейство заблокировало городские средства Львова

Свыше 13 млн. грн. городских средств Львова по состоянию на 31 декабря 2010 года заблокировано Государственным казначейством.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте финансовой политики Львовского городского совета.

В частности, это расходы на финансовую поддержку общественных организаций, ремонт дорог, образование. Под угрозой выплата зарплаты работникам. Общая сумма невыплаченных платежных поручений составляет свыше 13 млн. грн.: в специальном фонде - 9,1 млн. грн., а в общем фонде - 4,2 млн. грн.

Как сообщили в департаменте финансовой политики, Львовский городской совет перечислил свои средства для расчетов с подрядчиками и учреждениями на счета Государственного казначейства, однако Государственное казначейство дальше не осуществляет проплат подрядчикам.

«При наличии денег у нас на счетах казначейство изымает их и оплачивает свои счета. Нам не дают пользоваться нашими средствами. Так о каком местном самоуправлении может идти речь?» – сказал в комментарии агентству директор департамента финансовой политики Олег ИЩУК.