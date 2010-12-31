Госфинуслуг возобновила все лицензии СК «Гештальт»

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг на заседании 30 декабря приняла решение о возобновлении всех лицензий на осуществление страховой деятельности ЗАО «Страховая компания «Гештальд» (Киев).

Об этом сообщается на официальном сайте комиссии.

Кроме того, на заседании было принято решение о возобновлении лицензии на осуществление страховой деятельности по страхованию наземного транспорта (кроме железнодорожного) и гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств КС «Каштан» (Киев).

Также было принято решение выдать лицензии на осуществление страховой деятельности Украинской инновационной страховой компании «ИНВЕСТСЕРВИС» (Киев), СК «Оранта-Сич» (Запорожье), СК «Галицька» (Ивано-Франковск): обязательное страхование гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств; НАСК «Оранта» (Киев): добровольное страхование воздушного транспорта, добровольное страхование ответственности собственников воздушного транспорта (включая ответственность перевозчика), обязательное страхование гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств; страховое общество с дополнительной ответственностью «Глобус» (Киев): обязательное личное страхование работников ведомственной (кроме тех, которые работают в государственных учреждениях и организациях) и сельской пожарной охраны и членов добровольных пожарных дружин (команд); СК «ПРОСТО-страхование» (Киев), АСК «СКАРБНИЦЯ» (Львов): обязательное страхование гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств; СК «УКРИНВЕСТСТРАХ» (Киев): добровольное страхование имущества (кроме железнодорожного, наземного, воздушного, водного транспорта, грузов и багажа), добровольное страхование от несчастных случаев.