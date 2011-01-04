“Белоцерковский военторг” не исключает прекращения питания 11 тысяч солдат

В ГП Министерства обороны “Белоцерковский военторг” заявляют о возможности прекращения в ближайшее время питания 11 тысяч военнослужащих срочной службы из-за задолженности военного ведомства перед предприятием в размере более 30 млн. грн.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Государственного предприятия “Белоцерковский военторг”.

“Министерство обороны, как заказчик услуг, задолжало ГП “Белоцерковский военторг” за четыре последних месяца 2010 года более 30 млн. грн. Но больше всего мы обеспокоены тем, что через несколько дней не сможем предложить около 11 тысячам военнослужащих срочной службы в 70 войсковых частях горячего питания”, - говорится в заявлении за подписью руководителя предприятия Людмилы РЯБИЧ.

Также в “Белоцерковском военторге ” отмечают, что поставщики продовольствия (прежде всего – хлеба, масла, растительного масла, рыбы) сообщили о прекращении поставок с нового года. “В последнее время предприятие разрешает ситуацию за счет запасов продуктов собственного производства. Однако ресурсы уже ограничены. Очевидно, что проблемы нашего госпредприятия созданы искусственно. По сценарию отдельных должностных лиц, которые являются кураторами этого рынка, таким способом нас планируют устранить с солдатской кухни”, - считает Л.РЯБИЧ.

По ее словам, “с переходом на новую систему организации питания солдатская кухня превратилась в бизнес-плацдарм”. “На солдатской каше стали “варить бизнес”. Вспомните, сколько за четыре предыдущих года вокруг темы питания военнослужащих было публичных скандалов. Фактически, с каждым приходом новой команды в министерство следовала новая попытка навести порядок на солдатской кухне. В итоге, все сводилось к тому, что сначала “очищали” кухню от одних дельцов, а впоследствии на ней уже “грелись” другие. Борьба ведется не за желудок солдата, не за умение лучше готовить, а чьих людей на этом рынке будет больше”, - заявила Л.РЯБИЧ.

*** В конце 2007 года Вооруженные силы Украины перешли на организацию питания военнослужащих по принципу аутсорсинга с привлечением на конкурсной основе специализированных предприятий. Сейчас на этом рынке работают пять таких предприятий.

На сегодняшний день за средства государственного бюджета в Вооруженных силах Украины обеспечиваются питанием более 50 тысяч военнослужащих срочной службы и курсантов. С декабря 2010 года согласно соответствующему постановлению Кабинета министров бесплатными обедами также должны обеспечиваться военнослужащие службы по контракту.

До 2011 года на организацию питания одного солдата в сутки выделялось 35 грн., что составляет на год, по меньшей мере, 900 млн. грн.