Кабмин утвердил новый порядок предоставления налоговой социальной льготы

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок предоставления документов для применения налоговой социальной льготы.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 29 декабря 2010 года №1227, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Документ отменяет действие прежнего правительственного постановления, которым ранее был утвержден данный порядок (постановление от 26 декабря 2003 года №2035).

Согласно новому утвержденному порядку, для получения льготы, кроме заявления, дополнительные документы должны подавать следующие категории граждан: одинокие матери, отцы, вдовы, вдовцы или опекуны, которые имеют ребенка (детей) до 18 лет; налогоплательщики, которые содержат ребенка-инвалида до 18 лет; налогоплательщики, которые имеют двоих и более детей до 18 лет; лица, отнесенные законом к 1-й и 2-й категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; инвалиды первой и второй групп, в том числе инвалиды с детства; лица, которым назначена пожизненная стипендия как гражданам, которых преследовали за правозащитную деятельность, включая журналистов; участники боевых действий в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» и т.д.