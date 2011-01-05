EGB Ceps Holding стал владельцем 99,99% акций «Эрсте Банка»

EGB Ceps Holding стал владельцем 99,9999% акций украинского «Эрсте Банка», EGB Ceps Beteiligungen GmbH (Австрия) - 0,0001% акций.

Как сообщается на официальном сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Erste Group Bank AG (Австрия) продолжит осуществлять контроль украинский «Эрсте Банк».

Несмотря на изменения в структуре акционерного капитала банка, Erste Group Bank AG сохранил полный контроль над «Эрсте Банком».

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» (г. Киев) зарегистрировано 25 января 2006 года, на сегодня входит во вторую группу (крупные банки) по классификации Нацбанка Украины.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).

Активы банка на 1 октября 2010 года составляли 10,814 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 5,549 млрд. грн., обязательства – 9,401 млрд. грн., уставный капитал – 1 млрд. 360,5 млн. грн., собственный капитал – 1,413 млрд. грн.

«Эрсте Банк» (г. Киев) в январе-сентябре 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, сократил убыток почти в 4 раза – до 105,332 млн. грн.