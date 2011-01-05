Янукович согласился с отменой ранее принятого пакета антикоррупционных законов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О признании утратившими действие некоторых законов Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции".

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года Верховная Рада отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов. В частности, парламент признал утратившими действие законы “Об основах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения”.

В то же время ВР внесла в повестку дня законопроект “Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданный Президентом. Законопроект разработан Национальным антикоррупционным комитетом при поддержке Министерства юстиции Украины. Также при подготовке проекта учтены предложения, вы сказанные специалистами, научными работниками и практиками.