Официальный курс гривни к доллару в 2010 году укрепился на 0,3% – НБУ

В 2010 году официальный курс гривни к доллару укрепился на 0,3% – с 7,985 до 7,9617 грн./долл.

Динамика официального курса гривни к иностранным валютам обнародована на сайте Национального банка Украины.

В частности, за прошлый год официальный курс гривни к евро укрепился на 8,3% – с 11,531937 до 10,573138 грн./евро, к российскому рублю – на 1,2%, с 2,6453 до 2,6124 грн./рубль.