Официальный курс гривни к доллару в 2010 году укрепился на 0,3% – НБУ
11:11, 05 января 2011Финансы
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В 2010 году официальный курс гривни к доллару укрепился на 0,3% – с 7,985 до 7,9617 грн./долл.
Динамика официального курса гривни к иностранным валютам обнародована на сайте Национального банка Украины.
В частности, за прошлый год официальный курс гривни к евро укрепился на 8,3% – с 11,531937 до 10,573138 грн./евро, к российскому рублю – на 1,2%, с 2,6453 до 2,6124 грн./рубль.
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