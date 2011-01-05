Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9660-7,9745 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9660/7,9745 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2610/0,2614, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5645/10,5780. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,3243/1,3245 (четверг – 1,3242/1,3244).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.