Госкомпредпринимательства инициирует проверки на рынках

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства инициирует проверки на рынках, которые повысили стоимость своих услуг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, на сегодня Госкомпредпринимательства получает от предпринимателей жалобы по поводу повышения стоимости услуг рынков и будет проверять рынки, администрации которых включили рыночный сбор в стоимость услуг.

«Если администрация рынка увеличивает стоимость услуг после ликвидации рыночного сбора – сообщайте об этом нам. Наш комитет работает, и мы будем реагировать на такие факты», – подчеркнул председатель комитета Михаил БРОДСКИЙ.

Напомним, 1 января 2011 года с вступлением в силу Налогового кодекса рыночный сбор отменен.