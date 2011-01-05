Госкомпредпринимательства инициирует проверки на рынках
Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства инициирует проверки на рынках, которые повысили стоимость своих услуг.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета, переданном УНИАН.
Согласно сообщению, на сегодня Госкомпредпринимательства получает от предпринимателей жалобы по поводу повышения стоимости услуг рынков и будет проверять рынки, администрации которых включили рыночный сбор в стоимость услуг.
«Если администрация рынка увеличивает стоимость услуг после ликвидации рыночного сбора – сообщайте об этом нам. Наш комитет работает, и мы будем реагировать на такие факты», – подчеркнул председатель комитета Михаил БРОДСКИЙ.
Напомним, 1 января 2011 года с вступлением в силу Налогового кодекса рыночный сбор отменен.