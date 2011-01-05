Программа социально-экономического развития Украины будет готова до конца марта

Программа социально-экономического развития Украины на 2012 год будет готова до конца марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании Кабинета Министров был принят план действий по подготовке программы. «Сейчас все органы исполнительной власти, Кабинет Министров, обладминистрации приступают к подготовке программы социально-экономического развития на будущий год. Эта программа будет готова где-то к концу марта текущего года с тем, чтобы на ее основе готовилась бюджетная резолюция и бюджет на 2012 год», – сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что важным пунктом программы будет инвестиционная составляющая.