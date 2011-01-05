Тигипко поддерживает законопроекты об упрощении открытия и закрытия бизнеса

Вице-премьер-министр–министр социальной политики Сергей ТИГИПКО на совещании в Кабинете министров поддержал законопроекты относительно упрощения открытия и закрытия бизнеса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, переданном агентству УНИАН.

В частности, законопроектами предлагается ввести нулевой уставный фонд при регистрации, модельные уставы, упразднить печати и ликвидировать свидетельство о регистрации.

Как отмечается в сообщении, разработанным комитетом проектом закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения учреждения предпринимательства)» предлагается ввести нулевой уставный фонд на дату регистрации (теперь для обществ с ограниченной ответственностью он должен быть не меньше одной минимальной зарплаты, для акционерного общества – не меньше 1250 минимальных заработных плат), отменить необходимость нотариального удостоверения документов, которые подаются на регистрацию, а также ввести единый

документ, который будет выдаваться в подтверждение проведения государственной регистрации юридического лица, – выписку из единого госреестра.

В проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения процедур прекращения юридических лиц и физических лиц – предпринимателей) Госкомпредпринимательства предлагает ограничить максимальный срок закрытия юрлица 6 месяцами, физлица-предпринимателя – 3. Если на протяжении этого времени кредиторы не выдвинули свои требования, то предприятие ликвидируется автоматически. После принятия данного документа не будет необходимости подтверждать ликвидационный баланс аудиторским выводом, который стоит 5–10 тыс. грн.

Комитет также предлагает внедрить модельные уставы (типовые для каждой организационно-правовой формы), которые позволят сэкономить деньги на их разработке и на нотариальном удостоверении, и упразднить требование относительно обязательного использования печатей как разрешительного документа.