ГПУ опровергает заявление Тимошенко

В Генеральной прокуратуре Украины опровергают заявления бывшего премьер-министра, лидера партии "Батькивщины" Юлии ТИМОШЕНКО о том, что ее правительство потратило средства, полученные Украиной по Киотскому протоколу, на выплату пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Александр КАЛИФИЦКИЙ заявил сегодня на брифинге.

«Хочу вас заверить, что это было не так. Это прикрытие. Это очередной пиар бывшего премьер-министра», - сказал он.

По словам А.КАЛИФИЦКОГО, деньги по приказу Ю.ТИМОШЕНКО были использованы по нецелевому назначению.

В свою очередь, следователь по делу Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ГОРБАТЮК отметил, что средства, полученные Украиной по Киотскому протоколу, не тратились по целевому назначению, а были конвертированы, перечислены на единый казначейский счет и израсходованы на текущие расходы бюджета.

«Расходы, о которых говорится в интервью ТИМОШЕНКО о том, что осуществлялись выплаты в Пенсионный фонд, не отвечают действительности», - сказал С.ГОРБАТЮК.

Он отметил, что пенсии выплачивает гражданам Пенсионный фонд, а не правительство.

«Кабинет министров осуществляет только текущие расходы бюджета», - сказал С.ГОРБАТЮК.

В свою очередь, А.КАЛИФИЦКИЙ добавил, что в своем интервью Ю.ТИМОШЕНКО на «5 канале» продемонстрировала якобы проект постановления, согласно которому дело против нее возбуждено из-за того, что она выплачивала пенсии. «Еще раз заявляю: это не так. Я готов предоставить постановление, и пусть кто-нибудь из вас найдет слово «пенсия», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба ГПУ сообщила, что 30 декабря 2010 года Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия).

Обвиняемой в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении других убытков государству – объявлено об окончании досудебного следствия и предоставлены для ознакомления материалы уголовного дела.

Сама Ю.ТИМОШЕНКО 30 декабря после допроса в Генпрокуратуре заявила: «За один день мне выдвинули расширенное обвинение за выплату пенсий за счет «экологических» денег, сразу после этого меня допросили и завершили досудебное следствие, и уже сегодня мне передали дело на ознакомление», – отметила она.