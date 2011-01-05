Львовский облсовет просит Азарова погасить долги Госказначейства

Львовский областной совет 4 января т.г. принял обращение к Премьер-министру Николаю Азарову с просьбой посодействовать урегулированию ситуации, сложившейся вследствие неосуществления Государственным казначейством расчетов со Львовской областью на сумму свыше 141 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского областного совета.

«Неоплаченными остаются как текущие, так и капитальные расходы таких распорядителей средств, как Главное управление здравоохранения, Главное управление образования и науки областной государственной администрации. В результате непроведения расходов вышеупомянутыми распорядителями возникла угроза резкого роста невыплаты заработной платы субъектами хозяйствования, задолженность на конец 2010 года составила в области около 67 млн. грн.», - говорится в обращении.

В обращении акцентируется, что при этом, по оперативным данным, за 2010 год план доходной части областного бюджета перевыполнены, в частности, сумма поступлений налогов, сборов и платежей на 17,6 млн. грн. превышает запланированный показатель.

«Таким образом, при сверхплановом поступлении от местных бюджетов области, расходная часть областного бюджета не выполняется, что имеет негативные экономические и социальные последствия. Непроведение платежей органами Государственного казначейства является нарушением Конституции, Бюджетного кодекса, Закона Украины "О местном самоуправлении" в части самостоятельности местных бюджетов и запрещения вмешательства государственных органов, в частности, Кабинета министров, в процесс их выполнения», - подчеркивается в обращении.

Учитывая вышесказанное, депутаты Львовского облсовета требуют обеспечить Львовскую область необходимым финансовым ресурсом с целью погашения кредиторской задолженности, возникшей на 1 января 2010.