Кабмин утвердил обстоятельства для отсрочки денежных обязательств

Кабинет министров утвердил перечень обстоятельств, которые являются основанием для отсрочки денежных обязательств или налогового долга заявителя.

Соответствующий перечень утвержден постановлением Кабмина №1235 от 27 декабря 2010 г.

В частности, к таковым относятся обстоятельства непреодолимой силы, действие которых может быть вызвано исключительными погодными условиями и стихийным бедствием (ураган, буря, наводнение, нагромождение снега, гололед, землетрясение, пожар, проседание и сдвиг почвы, замерзание моря, закрытие морских проливов, которые попадаются на обычном морском пути между портами отгрузки и выгрузки, другое стихийное бедствие и тому подобное) или непредвиденными ситуациями, которые происходят независимо от воли и желания заявителя (война, блокада, забастовка, авария).

Доказательствами, которые подтверждают факт наступления (существования) отмеченных обстоятельств, являются: вывод Торгово-промышленной палаты о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или стихийного бедствия на территории Украины; решение Президента Украины об объявлении отдельных местностей Украины зоной чрезвычайной экологической ситуации, утвержденное Верховной Радой Украины.

В случае подтверждения наличия обстоятельств непреодолимой силы решениями Президента Украины об объявлении отдельных местностей Украины зоной чрезвычайной экологической ситуации, утвержденными Верховной Радой Украины, заявитель дополнительно подает справку, выданную соответствующим местным органом, который имеет право подтверждать наличие обстоятельств непреодолимой силы.