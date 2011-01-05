Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9580-7,9720 грн./долл.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими 7,9660/7,9745, к 12:00 цены снизились 7,9630/7,9670. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9580/7,9720 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2610/14, к 12:00 сузился спрэд 0,2613/14. К закрытию цены установились на уровне 0,2612/15.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень узком диапазоне 1,3210/1,3320. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,5645/10,5780, к 12:00 цены ушли вниз 10,5575/10,5690. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5300/10,5545.