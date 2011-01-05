Продавцы товаров и услуг обязаны регистрировать накладные с НДС более 1 млн. грн. в едином реестре

Согласно Налоговому кодексу, с 1 января 2011 года продавцы товаров/услуг обязаны предоставлять покупателю налоговую накладную с суммой налога на добавленную стоимость (НДС) более 1 млн. грн., зарегистрировав ее в едином реестре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой службы, переданном агентству УНИАН.

Обязанность регистрировать налоговые накладные в единственном реестре возлагается на продавцов и внедряется поэтапно: с 1 января 2011 года – для плательщиков, у которых сумма НДС в одной налоговой накладной составляет более 1 млн. грн., с 1 апреля – более 500 тыс. грн., с 1 июля – более 100 тыс. грн., с 1 января 2012 года – более 10 тыс. грн.