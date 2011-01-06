Нацбанк предлагает отменить сбор на пенсионное страхование с безналичных валютных операций

Национальный банк Украины предложил Верховной Раде отменить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с безналичных операций по покупке-продаже иностранной валюты за гривню.

Соответствующий законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование” №7534 зарегистрирован в парламенте 4 января.

В объяснительной записке к документу говорится, что отмена такого сбора определена обязательствами Украины перед Международным валютным фондом.

Также отмена сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с безналичных валютных операций будет “способствовать устранению существующих искривлений валютного рынка, способствуя объективному определению обменного курса гривни и минимизации уровня инфляции”, объясняется в записке.