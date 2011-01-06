Госдолг Украины вырос до 52,26 млрд. долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 ноября 2010 г. составил 414 млрд. 868 млн. 412,49 тыс. грн., или 52 млрд. 263 млн. 594,42 тыс. долл., что на 2,02% больше показателя на конец октября 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 30 ноября 2010 г. составил 261 млрд. 063 млн. 723,9 тыс. грн. (62,93% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 32 млрд. 887 млн. 846,33 тыс. долл. Государственный и гарантированный государством внутренний долг – 153 млрд. 804 млн. 688,59 тыс. грн. (37,07%), или 19 млрд. 375 млн. 748,09 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец ноября 2010 г. составил 311 млрд. 129 млн. 649,95 тыс. грн. (74,99%), или 39 млрд. 194 млн. 967,24 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 171 млрд. 161 млн. 712,76 тыс. грн. (41,26%), или 21 млрд. 562 млн. 448,08 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 139 млрд. 966 млн. 937,19 тыс. грн. (33,74%), или 17 млрд. 632 млн. 519,16 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 103 млрд. 738 млн. 762,54 тыс. грн. (25,01%), или 13 млрд. 068 млн. 627,18 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 89 млрд. 901 млн. 011,14 тыс. грн. (21,67%), или 11 млрд. 325 млн. 398,25 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 837 млн. 751,40 тыс. грн. (3,43%), или 1 млрд. 743 млн. 228,93 тыс. долл.

На протяжении января-ноября 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 96 млрд. 964 млн. 290,79 тыс. грн. (30,50%), в основном за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением.

При этом государственный внешний долг вырос на 35 млрд. 236 млн. 483,07 тыс. грн. (25,92%), государственный внутренний долг вырос на 48 млрд. 896 млн. 860,42 тыс. грн. (53,69%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 12 млрд. 830 млн. 947,30 тыс. грн. (14,11%).