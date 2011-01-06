Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9670-7,9730 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими 7,9610/7,9735, к 12:00 сузился спрэд 7,9645/7,9720. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 7,9670/7,9730 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2608/12, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2610/12. К закрытию цены не изменились.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень узком диапазоне 1,3095/1,3165. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,4445/10,4635, к 12:00 цены ушли вверх 10,4530/10,4685. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 10,4305/10,4445.