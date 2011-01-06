Захарченко представил новых заместителей председателя Государственной налоговой службы

Председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Виталий ЗАХАРЧЕНКО на сегодняшнем совещании в ГНС представил личному составу налоговой милиции новых заместителей главы службы. Как отмечается в сообщении пресс-службы ГНС, переданном агентству УНИАН, на должность первого заместителя начальника налоговой милиции – начальника главного управления налоговой милиции ГНС назначен полковник налоговой милиции Василий КОВАЛЬ. Исполняющим обязанности первого заместителя начальника налоговой милиции – начальника управления внутренней безопасности ГНС назначен полковник налоговой милиции Александр ТУЛАЕВ. Исполняющим обязанности заместителя начальника налоговой милиции – начальника следственного управления налоговой милиции назначен полковник налоговой милиции Анатолий ЯКОВИНЕЦ.

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