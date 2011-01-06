Намерение Украины приобщиться к ЗСТ со странами СНГ является сигналом для ЕС - эксперт

Заявление первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА о завершении подготовки нового соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ до января-февраля следует рассматривать как сигнал Брюсселю о наличии у официального Киева альтернативы сотрудничеству с ЕС в виде партнеров в СНГ.

Такое мнение в эфире радио Deutsche Welle выразил аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир ГОРБАЧ.

"Нынешний год будет годом конкуренции за Украину между Евросоюзом и Россией. И кто будет быстрее и проворнее действовать, тот и получит украинский внутренний рынок и ресурсы для своего интеграционного проекта", - сказал В.ГОРБАЧ.

Эксперт напомнил, что в январе 2011 года ожидается ключевой раунд переговоров с европейской стороной относительно зоны свободной торговли Украина-ЕС. По его словам, заявлением о намерении приобщиться к зоне свободной торговли в рамках СНГ "Киев заранее предупредил, что на уступки больше не пойдет, и ожидает уступок от Брюсселя".

В то же время В.ГОРБАЧ убежден, что в идеале Украине была бы выгодна зона свободной торговли и с ЕС, и с СНГ. Но рынки Евросоюза "на несколько порядков более емкие и разнообразные, чем преимущественно сырьевые рынки стран СНГ", добавил он.

По его мнению, "сверхважными" являются условия, на которых будут заключены соглашения с обеими сторонами. В случае с СНГ эксперт напомнил о последовательном изъятии Россией из подобных соглашений энергоносителей, которые являются ключевым товаром для Украины, а также ограничение доступа украинских продуктов и других товаров на российские рынки.

Как сообщал УНИАН, 5 января первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина планирует в январе этого года завершить переговоры о торговле сахаром и спиртосодержащей продукцией в рамках подготовки договора о свободной торговле стран СНГ.

"Что касается спирта и сахара, то мы сейчас ведем переговоры, и думаю, что в январе этот процесс завершится", - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что переговоры на этот счет с Россией и Казахстаном несколько затягиваются, поскольку ведутся с учетом условий Таможенного союза.

При этом А.КЛЮЕВ отметил, что окончательный вариант договора о свободной торговле стран СНГ будет готов, максимум, в феврале. "У нас сейчас идет согласование со всеми заинтересованными ведомствами, и я думаю, что, максимум, в феврале мы будем готовы его (договор – УНИАН) рассмотреть", - сказал он.

Справка УНИАН. 19 ноября 2010 года во время заседания Совета глав правительств стран СНГ было принято решение подготовить окончательный вариант договора о свободной торговле между странами СНГ до конца 2010 года с тем, чтобы документ можно было подписать весной 2011 года.

Документ планируется подготовить с учетом принципов и норм ВТО вместо морально устаревшего соглашения о свободной торговле стран СНГ 1994 года.

Украина настаивает, чтобы договор не содержал изъятий товарных групп.