Инфляция в 2010 году составила 9,1%

Инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, показатель инфляции в январе-ноябре 2010 года по сравнению с январем-ноябрем 2009 года – 9,4%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в декабре 2010 года к декабрю 2009 года выросли на 10,6% (в январе-декабре 2010 года к январю-декабрю 2009 года выросли на 10,9%), в частности на продукты питания – на 10,7% (к январю-декабрю 2009 г. – на 10,7%), хлеб и хлебопродукты – на 16,5% (12,3%), в том числе на хлеб – на 11,3% (10,2%), макаронные изделия – на 11% (7,1%), кондитерские изделия из муки – 12,6% (12,8%), мясо и мясопродукты – на 4,1% (2%), рыбу и рыбопродукты – на 4,2% (5,1%), молоко, сыр и яйца – на 16% (21,9%) (в том числе на молоко – на 20%, сыр и творог – на 25,8%, на яйца – снизились на 13,7%), на масло и жиры – на 8,1% (9,6%), в том числе на масло сливочное – выросли на 23,7%, масло подсолнечное – на 15,5%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 21,8%.

Цены на фрукты в декабре 2010 года к декабрю 2009 года выросли на 9,3% (в январе-декабре 2010 года к январю-декабрю 2009 года выросли на 5,1%). На овощи цены выросли на 20,9% (к январю-декабрю 2009 года выросли на 14,5%), в том числе на картофель – на 46,4% (19%). Цены на сахар выросли на 20,3% (57,5%), кондитерские изделия сахаристые – на 16,9% (21,9%), безалкогольные напитки – на 5,7% (9,1%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в декабре 2010 г. к декабрю 2009 г. подорожали на 22,1% ( в январе-декабре 2010 г. к январю-декабрю 2009 года – на 25,6%), цены на одежду и обувь выросли на 2,2% (3,7%), в том числе на одежду – на 2,3%, обувь – на 2,5%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в декабре 2010 года к декабрю 2009 года подорожали на 13,8% ( в январе-декабре 2010 года к январю-декабрю 2009 года – на 9,4%), в том числе квартплата выросла на 4,4% (12,6%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 2,2% (2,2%), канализацию – на 7,1% (16,9%), воду – 6,4% (12,9%), цены на электроэнергию в декабре не изменились, на природный газ – выросли на 50,1% (20,9%), на горячую воду и отопление – выросли на 6,2% (5,6%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в декабре 2010 г. к декабрю 2009 года выросли на 1,2% ( в январе-декабре 2010 г. к январю-декабрю 2009 года – на 3,2%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 2,2% (3%), домашний текстиль – на 3,3% (5,4%), бытовая техника – снизились на 1,3% (1,1%).

Стоимость услуг здравоохранения в декабре 2010 г. к декабрю 2009 года возросла на 5,8% ( в январе-декабре 2010 г. к январю-декабрю 2009 года – на 7,9%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 2,9% (6,4%), амбулаторные услуги подорожали на 8,6% (9,6%).

Цены в транспорте в декабре 2010 г. к декабрю 2009 года выросли на 6,6% ( в январе-декабре 2010 г. к январю-декабрю 2009 года – на 9,6%), в том числе на покупку транспортных средств – на 1,3% (4,4%), на топливо и масла – на 13,9% (18,3%), транспортные услуги – на 5% (8,1%) (пассажирский железнодорожный транспорт — не изменились (5,3%), пассажирский автодорожный транспорт – выросли на 5,8% (8,4%)).

Цены в сфере связи в декабре 2010 г. снизились на 8,9% ( в январе-декабре 2010 г. к январю-декабрю 2009 года – снизились на 6,4%), на почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг снизилась на 9% (снизилась на 8,9%).

Цены в сфере отдыха и культуры в декабре т.г. выросли на 2,5% ( в январе-декабре 2010 г. к январю-декабрю 2009 года – на 4%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в декабре т.г. на 3% (снизилась на 2,4%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 5,7% (выросла на 7,8%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 6,5% (8,2%).

Цены в сфере образования в декабре 2010 г. к декабрю 2009 г. выросли на 10,3% ( в январе-декабре 2010 г. к январю-декабрю 2009 года – на 13,1%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 19,3% (12%), среднее образование – на 9,4% (12,2%), стоимость высшего образования увеличилась на 8,8% (13,9%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в декабре 2010 г. к декабрю 2009 года выросла на 7,4% ( в январе-декабре 2010 г. к январю-декабрю 2009 года – на 7,4%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2009 г. к декабрю 2008 года составила 12,3%. В январе–декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).