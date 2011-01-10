Германия простила Афганистану все долги. Их накопилось 13,1 млн. евро

Глава МИД Германии Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ в ходе визита в Афганистан подписал соглашение, по которому Германия прощает исламской республике все долги в размере 17 миллионов долларов США (13,1 миллиона евро).

Как передает телеканал N-24, ранее Парижский клуб объявил о том, что страны-кредиторы снимают с Афганистана долговые обязательства в объеме около 1 миллиарда долларов.

"Это вклад в экономическую и политическую стабилизацию страны", - заявил немецкий министр.

Бундестаг 28 января рассмотрит вопрос о продлении мандата вооруженных сил Германии в Афганистане. В настоящее время в провинции Гиндукуш находится контингент из 4,6 тысячи солдат бундесвера.

В ходе визита Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ вновь подчеркнул намерение немецкого правительства начать в конце года поэтапный вывод войск. Предполагается, что в 2014 году Афганистан покинут последние немецкие формирования.