С 1 января Эстония перешла на евро

Зона евро пополнилась 1 января 2011 г. очередной, 17-й по счету, страной-членом - Эстонией. Она стала первой среди республик бывшего СССР, отказавшейся от национальной валюты - кроны - и перешедшей на единую европейскую валюту.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, Эстония вступила в зону евро в момент, когда это валютно-экономическое сообщество ЕС переживает тяжелый финансовый кризис. На мировых рынках широко обсуждается вопрос о том, просуществует ли еврозона до 2020 г.и когда произойдет крах единой европейской валюты.

Именно поэтому руководство ЕС и еврозоны сейчас в высшей мере заинтересовано показать всему миру, что у евро есть будущее. Вступление в еврозону Эстонии отвечает этим задачам, отмечают в Брюсселе.

Что касается возможного воздействия эстонской экономики на экономику зоны евро, то оно минимально. Так, ВВП Эстонии достигает 19 млрд долл. в то время как зоны евро - 12,5 трлн долл.

Однако для населения Эстонии переход на евро, по утверждению британской вещательной корпорации BBC, будет означать рост цен, в том числе на продукты питания. Одновременно Таллин будет вынужден направлять крупные суммы на стабилизационные программы зоны евро, за счет которых сейчас осуществляется помощь переживающим трудные времена Греции и Ирландии. Не исключено, что к этому списку в течение нынешнего года присоединятся еще несколько стран.

Частично боязнью новых экономических и социальных трудностей объясняется тот факт, что почти треть из 1,3 млн. граждан Эстонии выступают против перехода на евро.

Положительной стороной присоединения Эстонии к зоне евро является перспектива увеличения притока консервативных инвесторов в национальную экономику, а также улучшение условий торговли со странами еврозоны, которая насчитывает 330 млн потребителей.

Эстония была принята в Евросоюз весной 2004 г. В декабре 2007 г. Таллин вступил в Шенгенскую безвизовую зону Евросоюза.