Межбанк открылся снижением котировок – 7,9580/7,9710 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9580/7,9710 грн./долл., цены на российскую валюту на ТОМ’е составили 0,2607/0,2612 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,2575/10,2770 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2897/1,2899 долл./евро (четверг, 6 января, - 1,3123/1,3125 долл./евро).

В четверг, 6 января, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9580/7,9650.