Украина в 2010г. увеличила транзит газа в Европу до 95 млрд. куб. м

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в 2010 году увеличила транзит природного газа в страны Европы на 2,8%, или 2,58 млрд. куб. м, по сравнению с 2009 годом, – до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что в декабре 2010 года транзит природного газа в страны Европы составил 10,368 млрд. куб. м, что на 0,8% меньше, чем в декабре 2009 года.

Также в сообщении отмечено, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2010 году увеличилась на 6,3% по сравнению с 2009 годом – до 149,961 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Основной составляющей газотранспортной системы ДК "Укртрансгаз" является сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, что представляет собой единый технологический комплекс, который работает в непрерывном рабочем режиме. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.