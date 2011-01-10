Ликвидирован "Киевский универсальный банк"

"Киевский универсальный банк" ликвидирован. Об этом говорится в телеграмме Национального банка Украины №55-011/54-220 от 6 января 2011 года, текстом которой располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины сообщает, что решением Комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 22 декабря 2010 года №856 Общество с ограниченной ответственностью «Киевский универсальный банк» исключено из Государственного реестра банков в связи с завершением ликвидационной процедуры банка», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, правление Нацбанка 22 февраля 2006 года приняло постановление №61 о назначении в ООО «Киевский универсальный банк» временной администрации сроком на 1 год.

Постановлением Правления НБУ №191 от 25 мая 2006 года была отозвана банковская лицензия и инициирована процедура ликвидации ООО «Киевский универсальный банк».