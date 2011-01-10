НБУ установил критерии для распределения банков по группам

Национальный банк Украины определил предельные границы размера активов для отдельных групп банков на 2011 год.

Это закреплено решением Комиссии по вопросам надзора и регулирования деятельности банков НБУ № 868 от 30 декабря 2011 года, текстом которого располагает УНИАН.

В первую группу банков входят 17 банков, у которых активы более 14 млрд. грн. (в 2010 году предельный размер активов для этой группы был определен на уровне 13 млрд. грн.). Таким образом, в группу крупнейших банков Украины по объему активов входят «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «Проминвестбанк», «Альфа-Банк», «OTP Bank», «Надра Банк», банк «Финансы и Кредит», «Первый украинский международный банк» (ПУМб), «Брокбизнесбанк», банк «Форум», «Укргазбанк» и «Кредитпромбанк».

Вторая группа банков с активами более 4,5 млрд. грн. (в 2010 году – более 4 млрд. грн.) включает 22 банка. В III и IV группы включены 21 и 115 банков с размеров активов более и менее 2 млрд. грн. (в 2010 году – 1,5 млрд. грн.) соответственно.