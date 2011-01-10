Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 7,9640-7,9730 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9580/7,9710 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 7,9670/7,9725 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9640/7,9730 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся на ТОМ’е котировками 0,2607/0,2612 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2610/0,2612 грн./рубль. К закрытию цены не изменились.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень узком диапазоне – 1,2865/1,2935 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2575/10,2770 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,2800/10,2930 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,2625/10,2800 грн./евро.