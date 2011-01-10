Количество банкротств в Польше в 2010 году сократилось на 5%

В Польше количество обанкротившихся в прошлом году фирм по сравнению с кризисным 2009 годом сократилось на 5,2% - до 655 компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным исследования компании Coface, резко увеличившееся число банкротств из-за разразившегося в конце 2008 года мирового финансового кризиса начало сокращаться со второй половины 2010 года.

"Прошлый год характеризовался постепенным улучшением платежной дисциплины. Статистика свидетельствует о том, что количество банкротств перестало увеличиваться, но в то же время это не означает, что проблемы предпринимателей, в частности, в ряде отраслей исчезли", - отмечают аналитики компании.

По их данным, в прошлом году в сложной ситуации оставались предприятия строительного комплекса, количество банкротств которых выросло на 20% до почти 100 фирм.

Эксперты отметили, что в 2010 году большинство обанкротившихся компаний были малыми и средними предприятиями, в то время как в 2009 году банкротились главным образом крупные компании.

По оценкам Coface, в прошлом году обанкротилось на 60% больше фирм, чем в 2008 году.

В то же время аналитики компании не прогнозируют роста банкротств в Польше в 2011 году.

"В послекризисном 2010 году большинство предприятий показывали лучшие финансовые результаты, благодаря чему входят в новый год с положительным балансом и, главным образом, без больших обязательств", - отмечает Coface.