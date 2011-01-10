Эксперты ожидают сохранения инфляционных рисков

Несмотря на то, что по итогам 2010 года инфляция в Украине не превысила 10%, данный факт не снизит инфляционные риски в краткосрочной перспективе.

Об этом говорится в ежедневном обзоре финансовых рынков, подготовленном аналитиками, эксперты «ИНГ Банк Украина».

В обзоре указывается, что, в отличие от октября-декабря, когда официальный индекс потребительских цен был значительно ниже ожиданий рынка, официальный показатель инфляции по итогам декабря (0,8%) практически соответствовал как ожиданиям участников рынка (1%), так и прогнозам экспертов банка (0,9%). Правительство сумело удержать годовую инфляцию в пределах однозначных чисел (9,1% в годовом исчислении) в соответствии со своими обещаниями, что позволило снизить темпы инфляции в 2010 году по сравнению с 2009 годом (12,3%).

«Помимо влияния отложенной инфляции, мы ожидаем ускорения темпов инфляции в 2011 году (до 11,3% в годовом исчислении) на фоне более низкого урожая зерновых, роста внутреннего спроса, а также дальнейшего повышения тарифов на коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня. В частности, мы ожидаем роста тарифов на отопление и горячее водоснабжение в первом квартале 2011 года, тогда как в апреле 2011 года будет очередное повышение цен на газ для населения на 50%», – говорится в обзоре.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

Показатель инфляции в январе-ноябре 2010 года по сравнению с январем-ноябрем 2009 года – 9,4%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в декабре 2010 года против ноября 2010 года составила 0,6%, за январь-декабрь 2010 года – 7,9% (с начала 2010 года).