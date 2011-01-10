Киев будет привлекать кредиты только на самоокупающиеся проекты - КГГА

Власть Киева заверяет, что в дальнейшем при привлечении кредитов город будет руководствоваться двумя правилами - во-первых, деньги должны привлекаться только под самоокупающиеся проекты, которые не будут грузом для городского бюджета, а во-вторых – город будет привлекать кредиты только в случае, если не нашлось инвестора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

По его словам, КГГА активно проводит работу с целью уменьшения городского долга. Для этого ведутся переговоры с банками относительно досрочного погашения кредитов и пересмотра условий кредитования. Так, в 2010 году городской власти уже удалось снизить ставку по кредиту на строительство метро (100 млн. грн.) с 39% до 19%, а также был рефинансирован заем на закупку коммунальной техники (50 млн. грн.).

Как отметил Р.КРАМАРЕНКО, бюджетные расходы должны базироваться на конкретных планах по реконструкции инфраструктурных объектов. Эти расходы в конечном итоге должны дать экономию, например, с потребления энергоресурсов. Каждая инвестированная гривня должна показать результат от ее вложения, подчеркнул чиновник.

«Раньше на деньги Всемирного банка были закуплены 40 км труб, которые сейчас лежат на складах ОАО «АК «Киевэнерго». Профинансировали только закупку, а не прокладку трубопроводов. Эффект не достигнут, но проценты по кредиту платятся», - объяснил он.

«Если кредит берется для обслуживания предыдущего долга, то, безусловно, это не решает проблемы. Предыдущая практика накопления долгов, используемых на «проедание», уже привела к проблемам, которые город имеет сегодня», - отметил Р.КРАМАРЕНКО.

По его словам, если возможно просчитать, что одолженные средства на обновление подвижного состава позволят в будущем вдвое больше сэкономить на его ремонте, то такой кредит выгоднен. Обновление инженерных сетей также возможно финансировать за счет займовых средств. “Сети на сегодняшний день настолько устаревшие, что для города невмоготу профинансировать их замену, ведь это миллиарды гривен. Но благодаря кредиту на выгодных условиях, который будет потрачен на модернизацию, возможно значительное уменьшение потерь энергии на пути к потребителю”, - сказал он.

«Даже если обслуживание кредита будет заложено в тариф, он не повысится, а возможно, даже уменьшится благодаря энергосбережению», - объяснил Р.КРАМАРЕНКО.

Он напомнил, что сейчас КГГА завершает оформление кредита с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на предоставление 115 млн. евро. Из этих средств 60 млн. евро будут потрачены на приобретение подвижного состава КП "Киевпасстранс", 40 млн. евро – на обновление подвижного состава Киевского метрополитена, а еще 15 млн. евро пойдут на систему контроля дорожного движения (автоматическая система управления светофорами, которая позволит на протяжении года разгрузить основные перекрестки и магистрали Киева на 20%). Кредит будет предоставлен на 10 лет под 6% годовых в евро, с отсрочкой выплаты тела кредита и процентов на 2 года.

«Не надо бояться кредитов. Вся мировая экономика развивается благодаря кредитованию. Главное – разумно распоряжаться этими средствами», - подчеркнул Р.КРАМАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Р.КРАМАРЕНКО заявлял, что кредит в размере 115 млн. евро предоставляется двумя траншами, и первый из них ожидается уже в феврале 2011 года.