Нацбанк снизил требования к максимальной стоимости субдолга в долларах

Национальный банк Украины снизил требования к максимальной стоимости привлекаемого коммерческим банком субординированного долга в долларах США с Libor USD 12m +5% до Libor USD 12m +8%.

Это предусмотрено постановлением Нацбанка №592 от 30 декабря 2010 года (вступило в силу с 1 января 2011 года), текстом которого располагает УНИАН.

На момент принятия документа действовало постановление НБУ №450 от 24 ноября 2005 года, которым устанавливались максимальные значения по стоимости привлекаемых собординированных кредитов. Максимальная стоимость субдолга с учетом всех комиссий и пеней при привлечении гривневых средств не могла превышать размера одной учетной ставки НБУ плюс 2,5% годовых, долларовых ресурсов – Libor по двенадцатимесячным межбанковским депозитам плюс 5% годовых, евро – Libor по двенадцатимесячным межбанковским депозитам плюс 7% годовых.

Своим декабрьским циркуляром регулятор сохранил требования к стоимости субдолга в гривне и евро, а также отменил действие постановления №450.

Как сообщал УНИАН, в связи с кризисом Нацбанк 5 февраля 2009 года принял постановление №49 "Об отдельных вопросах деятельности банков". Этим документом временно, на период до 1 января 2011 года, устанавливалось требование к стоимости валютного кредита, привлеченного банком на условиях субординированного долга, которая не должна была превышать уровня двенадцатимесячного Libor + 12% годовых. Однако уже в ноябре 2010 года Нацбанк отменил действие этого документа.