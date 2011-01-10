Количество трансакций банков-клиентов UPC в 2010 году выросло на 9%

Количество трансакций банков-клиентов Украинского процессингового центра (UPC) в 2010 году увеличилось на 9% по сравнению с 2009 годом – до 441,3 млн.

Об этом говорится в сообщении UPC, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, для розничного банковского бизнеса 2010 год стал годом восстановления и роста. Обороты и количество трансакций в банкоматных и POS-терминальных сетях банков росли, увеличивалось количество интернет-магазинов, принимающих карты, банки выпускали новые карточные продукты и внедряли удобные сервисы для клиентов в банкоматах. К осени закончилось начавшееся в 2008 году падение количества платежных карт, а активность клиентов выросла на 30-50% по разным показателям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации Украинского процессингового центра, в декабре 2010 года держатели карт банков-клиентов UPC совершили 44,6 млн. трансакций, что на 19% больше, чем в декабре 2009 года, что является новым рекордом UPC за все годы существования компании. Количество банкоматов в банках-клиентах UPC увеличилось в среднем на 8% за год. На сегодняшний день к UPC подключено более 7 900 банкоматов.

В сообщении указывается, что в декабре 2009 года держатели платежных карт банков – клиентов UPC совершали в среднем 3,4 трансакции в месяц на одну карту, а в декабре 2010 года на каждую карту приходилось в среднем 5,1 трансакции, то есть активность держателей платежных карт в Украине за год выросла примерно на 50%.

«И хотя количество активных платежных карт у банков-клиентов UPC уменьшилось на 19%, это не привело к падению числа трансакций за счет увеличения доли активных карт в портфеле эмиссии банков. Количество POS-терминалов банков-клиентов UPC в 2010 году увеличилось на 16%, что свидетельствует о появлении все новых точек оплаты покупок и выдачи наличных по картам по всей стране. На сегодня к UPC подключено 44 144 POS-терминала», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в минувшем году, стремясь расширить свои банкоматные сети и повысить загрузку банкоматных сетей, шесть банков присоединились к объединенной банкоматной сети «АТМоСфера»: «БГ-Банк», «СЕБ-Банк», «Пиреус Банк», «Укринбанк», «Правэкс-Банк» и «Брокбизнесбанк». На сегодняшний день в сети насчитывается 25 украинских банков и 3 807 банкоматов.

В 2010 году 390 новых интернет-магазинов установили на своих сайтах возможность оплаты покупок с помощью системы ECommerce Connect, разработанной в UPC. Сегодня к UPC подключено уже 1 573 магазина, что на 33% больше, чем в прошлом году. В 2010 году держатели карт совершили в этих магазинах 4,8 млн. операций, что на 57% больше, чем в 2009 году. Средняя сумма покупки составляет примерно 1500 грн., что в среднем на 400 грн. больше, чем в 2009 году.

По прогнозам UPC, 2011 год должен стать для банков, эмитентов и эквайеров платежных карт годом роста. «Розничный банковский бизнес в 2011 году будет восстанавливаться, борьба за клиентов продолжится, а в центре внимания банкиров вновь будут кредитные карты, – отметил председатель правления UPC Антон РОМАНЧУК. – Будет наблюдаться увеличение денежных оборотов в банкоматных сетях, а активность держателей карт в течение ближайших 2-3 лет возрастет до шести-семи трансакций в месяц по каждой дебетной и трех-четырех трансакций в месяц по каждой кредитной карте».

Справка УНИАН. Украинский процессинговый центр – независимый процессинговый центр, который работает в Украине с 1997 года. UPC предоставляет банкам услуги по процессированию платежных карт, поддержке банкоматов, POS-терминалов и киосков самообслуживания, программному обеспечению для карточного бизнеса, а также аутсорсингу банкоматов.