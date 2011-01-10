Банк «Надра» заявляет, что «Каховка Пром-Агро» не обслуживало кредит

Банк «Надра» заявляет, что предприятие «Каховка Пром-Агро», которое обвиняет банк в попытке рейдерского захвата его активов, в течение 2009-2010 гг. не обслуживало предоставленный банком кредит и отказалось подписать соглашение о реструктуризации долга.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

В 2006 г. «Надра Банк» открыл для "Каховка Пром-Агро" кредитную линию на сумму 190 млн. грн. «На протяжении 2009 – 2010 гг. компания не обслуживала взятый в банке кредит, представители агрохолдинга отказывались идти на конструктивный диалог с банком по поиску решения, которое позволило бы ему дисциплинированно выполнять обязательства по кредитному договору», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за время действия временной администрации «Надра Банк» выплатил всем категориям клиентов более 6 млрд. грн. по депозитным и текущим счетам.

«В августе 2009 года, после того как банк окончательно удостоверился в нежелании заемщика выполнять свои обязательства по кредитному договору, подал иск в Хозяйственный суд Киевской области о выполнении ООО "Каховка Пром-Агро" кредитных обязательств на сумму 258,183 млн. грн. Согласно решению Хозяйственного суда Киевской области, 22 декабря 2010 г. был наложен арест на имущество предприятия», - отмечается в сообщении.

«Следует отметить, что в рамках открытого исполнительного производства ООО "Каховка Пром-Агро" апеллирует суммой задолженности по состоянию на август 2009 г., не признавая кредитную задолженность, образовавшуюся с августа 2009 г. по декабрь 2010 г. На сегодня с учетом вышеизложенных фактов задолженность ООО "Каховка Пром-Агро" по кредитным обязательствам перед "Надра Банком" составляет 348 млн. грн.», - говорится в комментарии банка.

Как сообщал УНИАН, представители «Каховка Пром-Агро» заявляют о попытке рейдерского захвата предприятия банком «Надра». Об этом заявил партнер юридической фирмы «IMG Partners» Игорь МЕЛЬНИК.

По его словам, в 2006 году банк выступил партнером по софинансированию открытия нового завода по производству специальных комбикормов, предоставив кредитную линию предприятию на сумму около 190 млн. грн. В августе 2009 года банк инициировал досрочное погашение кредитов.

В апреле 2010 года банк принял решение о взыскании штрафных санкций в размере 258 млн. грн., общая сумма задолженности с учетом штрафных санкций составляла более 310 млн. грн.

Исполнительное производство было открыто 30 ноября 2010 года. У предприятия оставался добровольный срок до 6 декабря. 3 декабря предприятие сообщило в исполнительную службу о готовности добровольно перечислить средства для погашения обязательств перед банком. «Нам предоставили корреспондентский счет в Нацбанке», - отметил И.МЕЛЬНИК. Однако осуществить такой платеж невозможно технически, подчеркнул он.

Как отметил младший партнер юридической фирмы «IMG Partners» Николай СТРУЦЬ, средства были возвращены банку через депозитный счет исполнительной службы.

Справка УНИАН. ЗАО «Каховка Пром-Агро» основано в 2006 году. Предприятие специализируется на выращивании зерновых и технических культур, на производстве нерафинированного масла.

По данным Системы раскрытия информации на фондовом рынке Украины, 100% акций ЗАО владеет компания Dancroft Holdings Limited (г. Никосия, Кипр).

Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

10 февраля 2009 года в банке «Надра» была введена временная администрация.

10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.